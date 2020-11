Milan, ag. Calabria: “Davide uno dei migliori terzini della Serie A” / News

Calabria, parla il suo agente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Favaro, agente della YouFirst Sports, ha parlato così del suo assistito Davide Calabria. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

Su Calabria

“Conosco Davide da una decina d’anni per la mia precedente esperienza lavorativa nel mondo delle sponsorizzazioni, prima che You First aprisse il suo ventiduesimo ufficio del mondo a Milano con il Country Manager Miguel Alfaro. Tuttavia nella sua decisione di affidarsi pochi mesi fa alla nostra agenzia, penso abbia fatto la differenza la nostra struttura di agenti internazionale e coordinata, l’esperienza di successo di questi anni di operato in Italia di Miguel, i dipartimenti interni alla società che offrono molteplici servizi affinché potesse pensare esclusivamente al calcio e la serietà e visione strategica sul suo percorso, più che la professionalità lavorativa dimostrata e il rapporto umano creato nella mio precedente lavoro.

Direi che l’unico segreto del percorso di Davide in questo inizio di stagione è stata la sua tenacia e determinazione nel lavorare, è un ragazzo umile ma molto ambizioso e la sua mentalità si abbina perfettamente con quella di un Milan che deve diventare vincente. Ma nel calcio non basta solo la voglia, è in campo dove ti devi confermare e Davide per il momento ha dimostrato di essere se non il migliore, uno dei migliori terzini del campionato“.

Sull’esordio in Nazionale

“Sicuramente sì, conoscevamo le grandi qualità mentali, umane e calcistiche di Davide che, espresse al meglio, l’avrebbero riportato a vestire l’azzurro, dopo averlo già fatto in tutte le Nazionali Giovanili. Raggiunto questo traguardo importante, siamo fiduciosi che possa indossare questa maglia con continuità, anche perché ci sono ulteriori margini di crescita e il processo di miglioramento è in continua evoluzione positiva grazie alla sua serietà, che ci auguriamo continui a farlo essere protagonista con i colori rossoneri e pian piano sempre di più con quelli azzurri”.

Sugli altri assistiti

“Stiamo vedendo come Calabria sia un calciatore di livello top, e i due nomi che ha appena citato confermano il livello che ci siamo posti come obiettivo nel nostro progetto. Luis e Fabián non hanno bisogno di molti commenti, stiamo parlando non solo di due tra i migliori centrocampisti della A, ma anche a livello mondiale nel ruolo. Le loro qualità le hanno già ampiamente dimostrate e le stanno entrambi confermando con le prestazioni in questo inizio di stagione; Luis sta ancora una volta facendo cose straordinarie e Fabian non è centrale solo nelle dinamiche di gioco del Napoli, ma anche in quelle della nazionale spagnola”.

