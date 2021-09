Milan, Adli incanta col Bordeaux: tutti i retroscena dell’operazione

Ecco i dettagli del contratto col Milan di Adli, che arriverà tra un anno, la verità sul Tottenham e il maxi sconto ottenuto dai rossoneri.

Uno degli acquisti del Milan nell'ultima sessione, Yacine Adli , non è ancora rossonero. Lo è dal punto di vista del cartellino, ma è rimasto a giocare al Bordeaux per un anno in prestito. E lo sta facendo alla grande. Il francese è stato infatti protagonista assoluto della vittoria ottenuta dai Girondini sul campo del Saint-Etienne. Una prova ricca di qualità, con un assist pregevole e tante giocate di qualità. Ha giocato tra metà campo e trequarti, sfoggiando le proprie caratteristiche. Chi ha visto la partita, avrà capito perché il Milan ha deciso di puntare così tanto su di lui. Lo ha inseguito e ha accettato di prenderlo tra un anno. Anche perché il Bordeaux aveva sparato altissimo.

La richiesta del club transalpino era inizialmente di 18 milioni. Troppi. Come rivela calciomercato.com, però, la strategia del Milan è stata chiara fin dall'inizio. I rossoneri hanno trovato l'accordo con giocatore e agente per un contratto da 1,5 milioni a stagione più bonus. Forti di questo accordo, hanno iniziato a lavorare col Bordeaux. A complicare i piani c'è stato l'inserimento del Tottenham, ma il Milan è riuscito a chiudere la trattativa lasciando il ragazzo un anno in prestito e pagando 8 milioni subito più bonus. Così ci sarà la possibilità per Adli di crescere, come ha dimostrato nella partita di ieri.