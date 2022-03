Milan, Adani: “Kalulu è bravo, veloce e tecnico. Complimenti”

Adani, ex difensore, ha parlato di Kalulu, centrale del Milan che sta facendo benissimo in rossonero. Ecco tutte le sue parole.

L'uomo del momento è Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000 del Milan, che sta sorprendendo tutti e facendo benissimo e di lui ha parlato Daniele Adani, ex difensore. Ecco le sue parole su Instagram, in un format per Fifa 22: "È un ragazzo del 2000, difensore, sempre più protagonista nel Milan: bravo, veloce, tecnico. Sa giocare anche con i piedi, sa difendere la linea laterale perché è nato terzino, ma da centrale, in sostituzione di un veterano come Kjaer, copre lo spazio, marca d'anticipo, gioca di personalità, non ha paura e ha segnato di mancino il goal decisivo per il Milan contro l'Empoli. Complimenti a Kalulu e complimenti al Milan anche".