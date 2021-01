Milan, acquisto Meité: ecco l’impatto a bilancio fino a giugno / News

Milan, l’impatto di Meité a bilancio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il primo acquisto del Milan risponde al nome di Soualiho Meité. Arrivato per rinforzare un centrocampo al momento in emergenza, il centrocampista francese sarà a disposizione di Stefano Pioli già contro il Cagliari. Un'operazione chiusa dai rossoneri con un prestito oneroso di 500 mila euro con un diritto di riscatto a 8 milioni, ai quali potrebbero aggiungersi eventuali bonus pari a 1,5 milioni. Cifre che, secondo quanto riporta 'Calcio e Finanza', avranno un impatto a bilancio di 500 mila euro (costo del prestito oneroso), più l'ingaggio. Al Torino Meité percepiva uno stipendio da 1,1 milioni di euro annui. Considerando la stessa retribuzione, il classe 1994 guadagnerà circa 550 mila euro fino a fine stagione. La somma a questo punto è semplice: per i prossimi sei mesi l'operazione Meité dovrebbe avere un impatto di circa 1,5 milioni su conti del Milan.