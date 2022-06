Milan, accordo per Renato Sanches e tutti i nomi per la trequarti

Mattinata ricca di notizie in casa Milan. A farla da padrone è ovviamente il calciomercato. Innanzitutto si parla di accordo tra il Diavolo e il Lille per Renato Sanches, sarà lui l'erede di Kessiè. Tanti i nomi seguiti o comunque sondati da Maldini e Massara, invece, per la trequarti rossonera: De Ketelaere, Zaniolo, Berardi, Lang. Spunta anche una nuova idea, si tratta di un calciatore del Napoli. Infine, anche LeBron James tra i proprietari del Milan. Tutte le Top News della mattinata nelle prossime schede.