Milan-Adidas accordo da urlo. Il futuro di Camarda, le mosse di Amorim e l'allarme per Chukwueze

Gila è il migliore acquisto della Serie A? Il confronto con le big e il nome a sorpresa

Il Milan si prepara a tornare in campo domani per la sfida di Europa League contro il Ferencváros. Ecco le notizie più interessanti della mattinata rossonera: le possibili mosse di Amorim. Novità sull'infortunio di Chukwueze. Accordo record con Adidas e il futuro di Francesco Camarda. PianetaMilan vi racconta le notizie più importanti sul Diavolo analizzandole per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Camarda via a gennaio?

Francesco Camarda non ha ancora lasciato il suo graffio nella stagione rossonera: l'attaccante del Milan è rimasto come prima opzione dalla panchina al posto di Ramos, ma non ha trovato ancora molto spazio in stagione, specialmente in campionato. Per questo motivo il Diavolo potrebbe pensare a un prestito a gennaio.

Secondo il giornalista Nicolò Schira sia Monza sia Pisa avrebbero già chiesto informazioni ai rossoneri. Ovviamente sarebbe un prestito secco nel caso, visto che l'idea del Milan non è cambiata: Camarda fa parte del presente e del futuro del club. Il prestito potrebbe essere utile per far accumulare chilometri e minutaggio al proprio gioiello, per poi riaverlo alla base maturato e pronto per i più alti palcoscenici del calcio internazionale. In caso di partenza di Camarda il Milan dovrebbe cercare un'altra prima punta a gennaio.

Chukwueze rischia

: secondo "La Gazzetta dello Sport" ci saranno accertamenti a breve per l'esterno del Milan che non è disponibile dal post Milan-Atalanta dello scorso 18 ottobre. La scelta del Diavolo è stata quella della terapia conservativa, ma nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori controlli e

Ovviamente si allungherebbero i tempi di recupero: non più un rientro a metà dicembre, ma direttamente in primavera. Una seconda operazione, dopo quella a cui è stato costretto Saelemaekers, sarebbe una notizia devastante per il Milan e per le fasce rossonere: il Diavolo è già molto corto specialmente a destra. Se Chukwueze non dovesse rientrare entro la fine del 2026 sarà quasi inevitabile un intervento sul mercato in quel reparto.

Le possibili scelte contro il Ferencváros

Contro il Ferencváros il Milan farà quasi sicuramente turnover, visto che domenica ci sarà la sfida contro il Genoa per chiudere al meglio queste partite da sosta a sosta.

Ecco la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupiñán; Comotto, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse.

A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Gila, Pavlović, Vladimirov, Modrić, Musah, Moreira, Pulisic, Camarda.

Allenatore: Amorim.

Spazio quindi a tanti calciatori che hanno avuto pochi minuti come Jashari, Comotto, Hutchinson, Terracciano. Resta ovviamente il dubbio su Camarda che potrebbe partire dal primo minuto dando riposo a Ramos. L'obiettivo di Amorim resta comunque quello di portare a casa la vittoria visto che il Milan non può permettersi passi falsi in Europa League.

Torna Adidas: accordo record

Come riportato da Gazzetta.it: il contratto partirà nell'estate 2028 ed è un contratto piuttosto clamoroso per il settore, da. Il Milan quindi firmerà un accordo da, chiudendo l'epoca Puma, iniziata nel 2018.

Adidas ha fornito ai rossoneri tante maglie rimaste nella storia del club. Come non ricordare infatti le vittorie in Champions League nel 2003 e nel 2007, un Mondiale per club e più recentemente lo Scudetto vinto con Allegri in panchina e Ibrahimovic a guidare un attack stellare insieme a Pato e Robinho nel 2010-11.