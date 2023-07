Milan, i nomi per l’attacco. Gli abbonamenti e le news su Reijnders

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Milan sempre al lavoro sul calciomercato, con diversi obiettivi tra centrocampo e attacco. Le ultime news sull'obiettivo Tijjani Reijnders e tutti i nomi per il reparto avanzato. In più l'apertura della waiting list per gli abbonamenti 2023/2024. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.