Milan, Abbiati: “Club manager? Mi è piaciuto, ma ho trovato i cinesi…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Abbiati, ex portiere del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza da team manager avuta quando il club rossonero era capitanato da Yonghong Li. Commento anche su Nelson Dida, che nella prossima stagione sarà il preparatore dei portieri della prima squadra.

“Dida? Sono contento per lui, è un ragazzo bravo e serio. Accanto avrà Emiliano Betti, che è molto preparato e gli darà una grande mano. Nelson sa che deve imparare, non è uno presuntuoso. Se mi sarei visto al suo posto? Ad allenare i bambini sì, in prima squadra no. Il mio ruolo da club manager? Mi è piaciuto, mi trovavo bene con Gattuso e Mirabelli, ma sono stato sfortunato a trovare i cinesi come proprietari”.

