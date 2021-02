Milan, Abatantuono: “Non basta Ibrahimovic. Serve un altro fuoriclasse”

Milan, Abatantuono: “Non basta solo Ibrahimovic”

Diego Abantuono, grande tifoso del Milan, ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttosport. L’attore ha parlato dei nuovi acquisti nel mercato di gennaio: “Sì d’accordo, ci saremo anche rafforzati in alcuni reparti, però ciò che intendo io, quando si parla di rafforzare una squadra, mi riferisco all’acquisto di grandi nomi, giocatori eccellenti, a cui tutte le squadre fanno il filo. Con tutto il rispetto per i nostri nuovi giocatori si intende, però al Milan, manca ancora una presenza predominante”.

"Ibrahimovic è uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama calcistico. Su questo non ho dubbi. Però, come sa, fino ad ora per un motivo o l'altro, non ha giocato sempre, e anche quando lui non c'era, il Milan comunque ha disputato buone gare e anche vinto. Insomma, ciò che intendo, è che se la società acquistasse un altro fuoriclasse, allora potremo pensare, concretamente in grande. Il problema, lo ripeto, rimane la panchina troppo risicata, e noi, dall'inizio dell'anno fra Covid e infortuni, non siamo mai riusciti a giocare con la formazione titolare".