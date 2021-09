Milan, A. Donnarumma: “Gigio ha dimostrato attaccamento”

Antonio Donnarumma, ex portiere del Milan insieme a suo fratello Gianluigi, ha parlato dell'addio del 99 ai rossoneri. Le sue parole.

Un doppio addio al Milan nell'ultime sessione di calciomercato, sia per Antonio Donnarumma che per suo fratello Gianluigi Donnarumma. Se il primo non ha fatto tanto clamore, trattandosi comunque di un terzo portiere, quello del classe 1999 è stato sicuramente inaspettato e sconvolgente per molti. Il fratello più grande, classe 1990 attualmente al Padova, ha parlato di questo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: "Gigio è molto contento di questa esperienza al PSG, la vive con entusiasmo e serenità. È arrivato da poco, ecco perché magari fa un po' di fatica, ma presto troverà il suo spazio. È contento, felice e sereno. Lui e Navas sono due grandi portieri. Non esiste che a Milanello ci sia uno striscione di minacce come quello. Ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia rossonera, comportandosi in modo esemplare dentro e fuori dal campo. Ha fatto una scelta diversa, voleva una nuova esperienza e ha l'età giusta per farlo. Sarà sempre riconoscente e resterà sempre tifoso del Milan. Un giorno sarebbe bello vestisse la maglia del Napoli, siamo campani, tutti vorrebbero un giorno difendere i pali del Napoli in fondo".