Milan, a 29 anni di distanza dalla scomparsa di Gren: il ricordo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 14 novembre 1991 scomparve a Goteborg l’ex calciatore, fra le altre anche del Milan, Gunnar Gren. Nato il 31 ottobre 1920, Gren morì all’età di 71 anni a causa di un ictus.

Lo svedese fece parte del mitico trio Gre.No.Li che fece grande il Diavolo agli inizi degli anni 1950. Gren fu un centrocampista dai piedi buoni con alto senso della posizione in campo. In totale ha vestito la maglia rossonera per 4 stagioni (dal 1949 al 1953) collezionando 137 partite e 38 gol. Il suo palmares parla di 1 Scudetto e di 1 Coppa Latina. Ora riposa nel Cimitero Occidentale di Vastra Kyrkogarden a Goteborg.