Milan, 99 anni fa nasceva Nordahl: miglior bomber rossonero di sempre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 19 ottobre 1921, ad Hörnefors in Svezia, nasceva Nils Gunnar Nordahl.

Come tutti ben sappiamo, Nordahl ha fatto la storia del Milan per 7 stagioni e mezzo. Arrivato in rossonero nel gennaio 1949, ci rimase fino a giugno 1956. Lo svedese era un centravanti di sfondamento, dotato di ottimo senso del gol. Non a caso, è ancora oggi, il miglior marcatore di sempre della storia del Milan, con i suoi 221 gol segnati in 268 partite. Con il Milan vinse 2 campionati e 2 Coppe Latine. Nordahl, indiscusso calciatore entrato nella storia del Diavolo, si spense nel 1995 ad Alghero mentre stava passando dei giorni di vacanza.