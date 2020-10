Milan, 67 anni fa nasceva l’ex terzino sinistro Aldo Maldera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 14 ottobre 1953 a Milano nasceva Aldo Maldera.

Ex calciatore, fra le altre anche del Milan, Maldera è scomparso prematuramente l’1 agosto 2012 all’età di 58 anni. Soprannominato ‘Sciur Crippa’, Maldera aveva 2 fratelli (Attilio e Luigi) anch’essi calciatori. Con la maglia del Diavolo, l’ex terzino sinistro, collezionò in totale 310 presenze e 39 gol. Scese con il Milan anche in Serie B nella stagione 1980/1981. Un ricordo per Aldo, che oggi avrebbe compiuto 67 anni.