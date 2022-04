La trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan procede a gonfie vele. Con il fondo arabo il club rossonero potrebbe contare su un budget di 300 milioni di euro da investire per il calciomercato. I nomi sono assolutamente di primo livello. Pierre Kalulu, intanto, ha rilasciato un'interessante intervista, infine attenzione ad un ritorno di fiamma in attacco. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!