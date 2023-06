Milan, è il 24° compleanno di Saelemaekers: gli auguri dei rossoneri

"Un'altra stagione si è chiusa per Alexis Saelemaekers, che è arrivato al Milan nel gennaio 2020 ed è andato in costante crescendo. Con la maglia del Milan è stato protagonista di tanti traguardi. Il ritorno in Champions, lo Scudetto e il raggiungimento, nel 2022/23, delle Semifinali di Champions. Anche a livello personale, il suo rendimento è con la freccia sempre verso l'alto. Ha trovato le sue prime due reti in Champions League, contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, e complessivamente quella appena conclusa è stata la sua annata migliore a livello realizzativo con i nostri colori".