MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ziyech nome forte. Novità De Ketelaere

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la trequarti. Hakim Ziyech interessa moltissimo, ma attenzione alla novità su Charles De Ketelaere. Francesco Acerbi e Arthur Theate nomi buoni per la difesa, mentre per i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere questione di poco tempo. Nelle prossime schede le Top News di oggi!