MERCATO MILAN E TOP NEWS – L’ipotesi Umtiti e la situazione di Dest

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'ipotesi che porta all'arrivo di Samuel Umtiti e la situazione di Sergino Dest. Ma anche l'ultime idea di mercato della dirigenza del Milan per giugno e la possibile assenza di Mario Pasalic dell'Atalanta in vista della prossima sfida di campionato, oltre alle condizioni di alcuni giocatori. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.