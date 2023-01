MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Sacchi e le big su Zaniolo

Sta per volgere al termine un'altra giornata tutta a tinte rossonere. Le parole di Arrigo Sacchi in merito a diverse tematiche e la concorrenza di alcuni club nella corsa a Nicolò Zaniolo. Ma anche l'interesse di una società di Serie A per Pobega e la probabile formazione del match contro la Roma, oltre all'esito dell'incontro tra Milan e Napoli Primavera. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.