MERCATO MILAN E TOP NEWS – La questione Giroud e il mercato

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il Milan continua a muoversi sul mercato per alcuni obiettivi, mentre ci sono novità in merito al rinnovo di Olivier Giroud. Inoltre hanno rilasciato alcune dichiarazioni Carlo Ancelotti e Vittorio Sgarbi. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.