MERCATO MILAN E TOP NEWS – L’idea di RedBird e le parole di Seedorf

Un'altra giornata a tinte rossonere si sta per concludere. Le parole di Clarence Seedorf, che ha toccato tanti temi importanti e la revoca del giorno di riposo imposta dal tecnico del Milan Stefano Pioli. Per non dimenticare l'idea di RedBird di un intreccio con gli Yankees e la questione legata al rinnovo di Giroud. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.