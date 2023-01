MERCATO MILAN E TOP NEWS – L’ipotesi Raveyre e il rinnovo di Leao

MERCATO MILAN E TOP NEWS

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. I contatti con il Saint-Etienne per Raveyre e le novità in merito al rinnovo di Rafael Leao. Ma anche la ricerca di un attaccante da parte di Paolo Maldini e lo scambio Kessié-Brozovic, ma anche le parole di Bastoni. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

IL RINNOVO DI LEAO — La notizia di calciomercato del momento, in casa Milan, è senza dubbio la trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao. L'accordo attuale tra l'attaccante portoghese e il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 e le parti sono al lavoro per arrivare ad un nuovo contratto che accontenti tutti. Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', nel fine settimana è atteso a Milano il suo rappresentante, l'avvocato francese Ted Dimvula, per provare a stringere sul prolungamento di Leao con il Milan. L'offerta rossonera, da 7,7 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa (6,5) e bonus (1,2) sembra incontrare il favore del nativo di Almada.

LE PAROLE DI BASTONI — Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria per 1-0 di 'San Siro' contro l'Hellas Verona firmata da Lautaro Martínez. Bastoni, poi, ha parlato anche dell'imminente derby contro il Milan, valevole per la finale della Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio, alle 20:00 ora italiana, a Riyad (Arabia Saudita). Con un breve accenno, però, anche all'altra stracittadina, quella che ci sarà domenica 5 febbraio, alle ore 20:45, stavolta a 'San Siro' e valida per il campionato di Serie A: "Voglia di rivincita contro il Milan? Sì, è una partita che dà anche un trofeo e quindi abbiamo voglia di giocare. Meglio vincere questo o quello di campionato? Nessun giocatore che ha delle ambizioni risponderebbe a questa domanda, sappiamo che sarà difficile ma cercheremo di vincere entrambi".

L'IDEA DI MALDINI PER L'ATTACCO — Origi è rientrato a Lecce dall'ennesimo infortunio stagionale, Ante Rebić ha ripreso ieri ad allenarsi in gruppo dopo un altro stop. Zlatan Ibrahimović? Ha 41 anni, è fermo da maggio lo si rivedrà, forse, a febbraio. Troppo acerbo Marko Lazetić, classe 2004, per pensare di poter fare da concreta alternativa a Giroud come terminale offensivo del 4-2-3-1 di mister Pioli. Dunque, al Milan servirebbe un altro attaccante. Il Milan, per ora, non intende intervenire in questo calciomercato invernale. La situazione, però, potrebbe essere rivalutata da Maldini e dal direttore tecnico Frederic Massara nel caso in cui spuntasse fuori un'occasione. Anche in prestito. Sempre che RedBird, nuovo proprietario del club rossonero, non decida di anticipare a gennaio l'investimento previsto su un bomber per la prossima estate. Quando, al Milan, rientrerà anche Lorenzo Colombo da Lecce.

LO SCAMBIO KESSIÉ-BROZOVIC — Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato del possibile scambio tra Inter e Barcellona che coinvolgerebbe Franck Kessié e Marcelo Brozovic. L'idea, nata da un intermediario in Spagna, stuzzica il Barça e, in Viale della Liberazione, di certo non chiudono tutte le porte. Non è da escludere, secondo il quotidiano torinese, che lo scambio Kessié-Brozovic possa diventare argomento di discussione una volta che la dirigenza dell'Inter sarà tornata da Riyad (Arabia Saudita). Nello scorso mese di dicembre il suo agente, George Atangana, ha proposto Kessié all'Inter, dando appuntamento al Barcellona negli ultimi dieci giorni di questo mese di gennaio. L'Inter, un mese fa, non aveva detto di no all'ipotesi di prendere Kessié. Soltanto, però, con la formula del prestito e con l'ingaggio da 6,5 milioni di euro pagato dai catalani. Un discorso, questo, rinviabile anche all'estate. Per l'Inter, Brozovic è un punto fermo. A rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione. I ripetuti infortuni di questa stagione, però, hanno cambiato la visione che, ad Appiano Gentile, hanno del numero 77.

CONTATTI PER RAVEYRE — Nonostante l'arrivo di Devis Vasquez e la fiducia in Ciprian Tarusanu, sembra che il Milan sia tornato sul mercato per chiudere per l'arrivo di un ulteriore estremo difensore. Come noto quello dei gol subiti è un problema non indifferente per il Diavolo, che da quando non c'è Mike Maignan sta mostrando enormi difficoltà. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Daniele Longo, attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan si starebbe avvicinando sempre più a Noah Raveyre, portiere che milita nel Saint-Etienne. Sarebbero in programma per la giornata odierna, lunedì 16 gennaio, dei contatti con il club francese per discutere dei dettagli in merito all'operazione, ma sembra che possa esserci un altro innesto per i rossoneri. Mercato Milan, un altro attaccante a gennaio? L'idea di Maldini >>>