MERCATO MILAN E TOP NEWS – Leao, segnali di rinnovo. Su Bennacer…

Rinnovi in primo piano nella giornata di oggi. Rafael Leao, dal Qatar, pronuncia parole importanti in questo senso. Passaggio ad Enzo Raiola di Ismael Bennacer un cattivo segnale? Tutt'altro, si potrebbe addirittura accelerare. Indiscrezioni di calciomercato vogliono il ritorno in Serie A di Franck Kessie: farà come Hakan Calhanoglu? Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!