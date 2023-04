MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Pioli. Theo saluta?

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli e il possibile addio di Theo Hernandez. Ma anche la probabile formazione in vista del big match di domani sera e le dichiarazioni di Roberto Donadoni, oltre alle novità su Hakim Ziyech. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito '' oppure scorrendo le prossime schede.