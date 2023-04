MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le scelte di Pioli e Spalletti. Idea Ekitike

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le probabili scelte di Stefano Pioli e Luciano Spalletti per Milan-Napoli di Champions League e l'idea Ekitike. Ma anche le parole di Hernan Crespo e la designazione per il match di Serie A contro il Bologna, oltre alle dichiarazioni di Alberto Gilardino. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.