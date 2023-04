MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Maldini e le scelte di Pioli

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Paolo Maldini e le scelte di formazione di Stefano Pioli in vista di Milan-Napoli. Ma anche le dichiarazioni di Marek Jankulovski e la risposta della statistica in merito alla possibilità che il Diavolo vinca la Champions League, oltre al ritorno di Lionel Messi al Barcellona. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.