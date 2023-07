MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Loftus-Cheek. Frattesi lontano

Di questo ragazzo se ne parla un gran bene e, infatti, è seguito da tanti importanti club in Europa. Stiamo parlando di Arda Guler , gioiello turco classe 2005 che ha già messo in mostra, anche con la Nazionale maggiore oltre che col Fenerbahce tutte le sue qualità tecniche. Secondo quanto riferito dal portale turco 'Sports Digitale', lo stesso Arda Guler sarebbe tornato ad Istanbul e a breve dovrebbe comunicare al Fenerbahce , suo club di appartenenza, in quale club ha deciso di accasarsi. Nelle ultime 48 ore, intanto, ci sarebbero stati contatti solamente con tre società, ossia Real Madrid , Barcellona e lo stesso Milan .

In casa Milan , come noto, uno dei reparti che maggiormente necessita di un restyling è il centrocampo. L'addio di Sandro Tonali , annunciato nella giornata di ieri dal Newcastle , e l'infortunio di Ismael Bennacer , fuori dai campi almeno fino ai primi mesi del 2024, costringerebbero il Diavolo a rivedere i propri piani in mediana. Dopo l'arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea ora l'obiettivo è quello di chiudere per Tijjani Reijnders dell' AZ Alkmaar . Secondo quanto riferito nell'edizione odierna di 'Sport Mediaset', al momento ballerebbero appena due milioni tra domanda e offerta. Il club olandese ne vorrebbe 20 , mentre il Diavolo per ora ne offre 16 più 2 di bonus .

NESSUNA CONFERMA PER GRAVENBERCH

In questi giorni sono emerse indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero il Milan sulle tracce di Ryan Gravenberch, classe 2002, centrocampista olandese che, l'estate scorsa, si trasferì dall'Ajax al Bayern Monaco per 18,5 milioni di euro. Nella sua prima annata in Baviera, però, Gravenberch ha giocato davvero poco (appena 937' in 33 partite) e, pertanto, vorrebbe cambiare aria per giocare di più. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, i 'rumors' di calciomercato che vorrebbero Gravenberch nel mirino del Milan non hanno trovato conferme dalle parti di Via Aldo Rossi. LEGGI ANCHE: Milan, le prime parole di Loftus-Cheek in rossonero >>>