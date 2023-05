MERCATO MILAN E TOP NEWS – Slitta il rinnovo di Leao. Parla Scaroni

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Paolo Scaroni e lo slittamento del rinnovo di Rafael Leao. Ma anche l'offerta da 10 milioni per un colpo in vista della prossima sessione di calciomercato e l'affaticamento per Dusan Vlahovic, oltre alle dichiarazioni di Stephan El Shaarawy sul possibile prolungamento con la Roma. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.