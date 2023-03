MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Fontana, il ritorno di Leao

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Attilio Fontana sulla questione stadio e il ritorno di Rafael Leao a Milanello. Ma anche la concorrenza di due squadre di Serie A per Victor Boniface e i biglietti falsi per Milan-Napoli, oltre alle dichiarazioni di Filippo Galli. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito '' oppure scorrendo le prossime schede.