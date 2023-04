MERCATO MILAN E TOP NEWS – L’ipotesi Ferran Torres. Parla Salvini

MERCATO MILAN E TOP NEWS

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'ipotesi Ferran Torres e le parole di Matteo Salvini sulla questione stadi. Ma anche le dichiarazioni di Paolo Di Canio e la presenza di Lucas Hernandez e Benjamin Pavard negli spogliatoi durante Milan-Lecce, oltre al colpo fiutato da Paolo Maldini per il prossimo mercato. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

MALDINI FIUTA IL COLPO — "Moussa Dembélé lascerà l'Olympique Lione da svincolato in estate - ha scritto Romano sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Nessun dubbio, decisione presa e che sarà confermata al termine della stagione. Molti club stanno cercando di prenderlo gratis, incluse società della Serie A e della Premier League. La corsa è davvero molto aperta". Tra le società del nostro campionato pronte a mettere le mani su Dembélé nel mercato estivo sembra esserci anche il Milan. Vero, il giocatore non ha vissuto un'annata memorabile in Francia (appena 3 gol e un assist in 27 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia con l'OL), ma è altrettanto vero che il palmarès parla per lui.

OSPITI D'ONORE A SAN SIRO — Che sorpresa, ieri sera, a 'San Siro' al termine di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 finita 2-0 per il Diavolo grazie alla bellissima doppietta di Rafael Leão. Due campioni del mondo, infatti, hanno fatto capolino nello spogliatoio rossonero. Benjamin Pavard e Lucas Hernández, vincitori dei Mondiali 2018 in Russia con la Francia, oggi entrambi al Bayern Monaco, dopo aver assistito a Milan-Lecce sono scesi giù, nello spogliatoio del Diavolo, per fare i complimenti ai calciatori di Stefano Pioli. Un'occasione, per Pavard e Lucas Hernández, per salutare i tanti giocatori francesi che militano in maglia rossonera, su tutti, ovviamente, Theo Hernández, amico del primo e fratello del secondo. Pavard, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è anche molto legato ad Olivier Giroud e, di recente, proprio in un'intervista alla 'rosea', aveva dichiarato quanto segue.

IPOTESI FERRAN TORRES — Ferrán Torres può essere un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione? La voce sta girando con insistenza in queste ultime ore e ve la riportiamo. L'attaccante esterno spagnolo, classe 2000, si era imposto all'attenzione del grande pubblico con la maglia del Valencia: prestazioni importanti, tali da valere un trasferimento al Manchester City, nell'estate 2020, per 33,5 milioni di euro. In estate i blaugrana venderanno almeno un paio di elementi della Prima Squadra per ragioni di bilancio e Ferrán Torres, secondo quando filtra, è uno dei principali indiziati a lasciare Barcellona. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, il giocatore verrebbe valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Si dice che il Milan sia interessato a prendere Ferrán Torres nel calciomercato estivo e, a ben vedere, almeno dal punto di vista tecnico, l'operazione avrebbe senso. Il Diavolo, infatti, dovrebbe vendere Junior Messias e non è poi così sicuro di riuscire a trattenere Brahim Díaz, che il Real Madrid vorrebbe riportare a casa dopo tre stagioni in prestito in rossonero. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, effettivamente, stanno cercando un elemento con le caratteristiche di Ferrán Torres. Che lo spagnolo entri in ballottaggio con Nicolò Zaniolo (Galatasaray) per vestire la maglia rossonera?

PARLA DI CANIO — "Questo Napoli mi ricorda il Milan di Sacchi non individualità per individualità, né per sistema di gioco ma per fisicità, determinazione, personalità. Per quella capacità di essere dominante sempre e comunque anche nei giorni di non grande fulgore di fisicità. La voglia, l’interpretazione e l’intensità rimangono quelle, anche se qualche singolo è calato", le parole Di Canio sulla squadra di Spalletti. Implacabile, però, è calata la scure di Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi talent per 'Sky Sport'. La risposta al parallelismo di Di Canio è giunta immediata. "Non sono d’accordo. Quel Milan era incredibile per come difendeva: poi dopo avevano forza, bravura e tecnica. E poi avevano tre o quattro giocatori sopra il metro e novanta: in Italia non eravamo abituati. Il Napoli non ha questa fisicità", le parole dello 'Zio'.

LE DICHIARAZIONI DI SALVINI — Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presenziato ai lavori sulla tratta della A1 Firenze Sud-Incisa e gli è stato chiesto un suo personale parere in merito alla decisione da parte dell'Unione Europea di non concedere al Comune di Firenze 55 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio 'Artemio Franchi'. Di seguito le sue parole a riguardo raccolte e riportate da 'Italpress': "Avere stadi nuovi più moderni e sicuri non interessa soltanto ai tifosi ma anche alle istituzioni. Però visto che saranno sfruttate da società private è giusto che i soldi ce li mettano i privati. Questo vale per Firenze così come per Milano o altre piazze. I soldi del PNRR, almeno quelli che sto gestendo io, li sto usando per altro: scuole, ospedali e tribunali. Per gli stadi serverebbe una procedura diversa. I soldi del Governo per il Franchi? Il denaro che amministro lo gestisco per altro". Milan, arriva un fenomeno a destra? Le ultime news >>>