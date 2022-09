MERCATO MILAN TOP NEWS – Calhanoglu, brucia; Thiaw si presenta

Un'altra giornata da Campioni d'Italia in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie. È il giorno dell'esordio europeo, ma ci si concentra su altro per ora. Si parte da Malick Thiaw, che presto si presenterà in conferenza stampa, fino alla nostra consueta esclusiva del giorno. In mezzo anche le parole di Hakan Calhanoglu, a cui evidentemente non è ancora passata la delusione. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.