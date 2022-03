Milan, Noa Lang vuole il Diavolo. Esterno offensivo: spunta un nuovo nome

Tante le notizie in questa mattina del 22 marzo 2022 sul Milan. Con la sosta delle nazionali in primo piano c'è il calciomercato, con il Diavolo che segue diversi giocatori. La volontà è quella di acquistare un esterno offensivo che possa far fare il salto di qualità alla squadra di Stefano Pioli. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.