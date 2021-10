MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parlano Pioli e Leao. Ufficiale un rinnovo

La spettacolare rimonta contro il Verona è già alle spalle, il Milan pensa già alla trasferta di Champions League contro il Porto. Per l'occasione, alla vigilia, Stefano Pioli e Rafael Leao hanno parlato in conferenza stampa. Olivier Giroud verso la conferma dal primo minuto, testa a testa tra Rade Krunic e Daniel Maldini per un posto sulla trequarti. Infine ecco un gradito ritorno tra i convocati e l'ufficialità di un rinnovo. Nelle prossime schede le Top News di mercato e non solo di oggi sul Milan!