MERCATO MILAN E TOP NEWS – L’assalto ad Aouar e il caso Zaniolo

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il possibile assalto ad Houssem Aouar e le novità in merito al caso Zaniolo. Ma anche l'offerta dell'Adana Demirspor per Bakayoko e le parole di Stefano Pioli, oltre all'interrogativo sul rinnovo di Rafael Leao. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

IL POSSIBILE ASSALTO AD AOUAR — Il 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato invernale del Milan. Ha spiegato come, nel caso di uscita di Tiémoué Bakayoko, richiesto dai turchi dell'Adana Demirspor, il Diavolo possa pensare ad un'operazione in entrata a centrocampo negli ultimi giorni di questa sessione di mercato. Il Milan, per il quotidiano romano, sta valutando l'opzione Houssem Aouar. Classe 1998, il suo contratto con l'Olympique Lione scadrà il prossimo 30 giugno. Aouar piace ai rossoneri, ma l'affare rischia di complicarsi poiché, sul giocatore, c'è l'inserimento di diverse società (Betis su tutte) che vorrebbero approfittare della scadenza imminente del contratto. Il francese di origini algerine ha già ricevuto molte proposte, ma darebbe volentieri la priorità al Milan qualora il Diavolo facesse un tentativo concreto per questa sessione di trattative.

LE NEWS SU ZANIOLO — 'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Zaniolo, spiegando come, al momento, la Roma non abbia in mano l'offerta che vorrebbe. Dunque, per ora, il numero 22 è destinato a rimanere a Trigoria, alla corte di José Mourinho, allenatore con cui comunque Zaniolo ha un ottimo rapporto. Il Tottenham sta seguendo con grande interesse la vicenda Zaniolo. Gli 'Spurs', però, sono disposti a prendere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, o, al massimo, con obbligo che scatterebbe soltanto a determinate condizioni, fissato a 25 milioni di euro. Tale proposta, a quanto pare, non soddisfa ora le esigenze economiche della Roma. E il Milan? Come potrebbe cercare di prendere Zaniolo negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio? Per 'SportMediaset', Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero inserirsi nella corsa al suo cartellino a due condizioni. Ovvero, nel caso in cui naufragasse la trattativa tra Roma e Tottenham e che, al contempo, la Roma, negli ultimi giorni di trattative, abbassi le sue pretese. Il Diavolo, infatti, potrebbe prendere Zaniolo solamente con una formula più morbida: prestito con diritto di riscatto.

L'OFFERTA PER BAKAYOKO — Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan per approdare all'Adana Demispor in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha confermato anche 'Sky Sport'. Bakayoko, classe 1994, è in prestito al Milan fino al prossimo 30 giugno dal Chelsea, che detiene il contratto del centrocampista ex Monaco e Napoli fino al 30 giugno 2024. Risolvendo adesso entrambi gli accordi, potrebbe poi passare alla squadra turca, allenata da Vincenzo Montella che, in base alle ultime notizie, gli avrebbe proposto un ottimo contratto. L'Adana Demispor, infatti, offrirebbe a Bakayoko un accordo fino al 30 giugno 2026 da 3 milioni di euro netti a stagione. Saranno giorni cruciali, dunque, per capire se Bakayoko - mai utilizzato da mister Stefano Pioli in questa prima parte di stagione - deciderà di proseguire la sua carriera in Turchia, nella Süper Lig, rinforzando le fila di una compagine che, attualmente, si trova al sesto posto in classifica, subito dietro le grandi storiche del calcio turco.

IL RINNOVO DI LEAO — Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha provato a fare chiarezza sulla questione. "Non ci sono grandi novità", l'esordio dell'inviato a Milano. "Il Milan ha fatto questa proposta contrattuale. Pensavamo, ma così non è stato, che l'arrivo dall'avvocato di Leao potesse smuovere le acque e che potessero esserci degli incontri. Invece non ci sono stati - ha sottolineato Baiocchini sulla trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan. Ma non perché sono stati annullati. Ma perché non sono stati fissati. Quindi, evidentemente, Dimvula è venuto a Milano per parlare con il giocatore e per dire "Cosa vogliamo fare? Questa è la proposta: vuoi accettare o non vuoi accettare?". Interrogativo inquietante, se si pensa che, fino a un paio di settimane fa, sembrava che Leao avesse dato ampia disponibilità al Milan ad accettare l'offerta di 7,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. "La volontà del calciatore è fondamentale - ha concluso Baiocchini -, quindi, a prescindere da tutti quelli che sono i discorsi economici, se Leao, come ha comunicato in tempi recenti di voler rimanere al Milan, allora un accordo si trova, a prescindere da quelli che sono poi i risarcimenti allo Sporting Lisbona e altre situazioni collaterali. Altrimenti sarà difficile".

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello presentando i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Interrogato sulla possibilità che questa sia la partita della svolta per il suo Milan, reduce da quattro partite senza successi e due tonfi pesanti in Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana, Pioli ha risposto quanto segue. "È una partita importante. Vogliamo superare questo momento delicato facendo una prestazione da Milan - la carica del mister -. Giocando con attenzione e cercando di vincere".