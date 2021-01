Mercato Milan, Baiocchini: “Mandzukic? Questi i dubbi rossoneri”

Mercato Milan, il punto su Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle valutazioni che il Milan sta facendo per Mario Mandzukic. Le dichiarazioni: "Il valore tecnico di Mandzukic non si discute, il Milan però sta facendo delle valutazioni su diversi aspetti. Ha 34 anni, non è più giovanissimo. L'ingaggio; Mandzukic verrebbe a prendere un ingaggio credo da almeno 3 milioni di euro. Poi non gioca una partita ufficiale da sei mesi. Infine Elliott ha sempre promosso la linea verde sul mercato, questo andrebbe un po' a cozzare con quelle che sono state le idee della proprietà da quando è arrivata al Milan. C'è anche da dire che guardando la classifica i dirigenti saranno ingolositi dal prendere un giocatore così forte, la classica occasione di mercato e quindi ci stanno ragionando seriamente".