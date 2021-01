Mauro Suma: “Milan fortunato? Non è cosi. Sul calciomercato…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Mauro Suma

MILAN NEWS – Il giornalista Mauro Suma, strategic content advisor di Milan TV, ha parlato ai microfoni di Tutti convocati in onda su Radio 24. Suma ha parlato della stretta attualità rossonera.

"Il Milan ha avuto una serie di infortuni dall' inizio della stagione, eppure quando hai uno spirito di squadra chiunque entra fa bene. Ad oggi è più squadra di Inter e Juventus, inteso come collettivo che gioca insieme. Milan fortunato? In realtà abbiamo avuto una serie di sfighe, tanti infortuni nello stesso reparto. Calciomercato? Il mercato del passato non esiste più, quindi si può sempre migliorare, però ci servono le condizioni giuste. Mercato del Milan? Qualcosa serve sempre, se si trova la giusta quadra economica e il giocatore giusto, perchè no?".