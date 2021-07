Matri, addio alla Lazio: “Grazie a Tare per la fiducia dimostrata”

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha lavorato come collaboratore di Igli Tare alla Lazio. Questo il suo messaggio social

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha lavorato come collaboratore di Igli Tare alla Lazio. Questo il suo messaggio social in cui ufficializza l'addio: "Dopo un periodo di riflessione ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Ci tengo a ringraziare la Lazio i ragazzi della prima squadra e della primavera che mi hanno fatto sentire sin da subito a mio agio!! Un GRAZIE particolare a te IGLI per la grande opportunità e per la fiducia dimostrata !! OLTRE AD ESSERE UN GRANDE PROFESSIONISTA SEI ANCHE UNA GRANDE PERSONA !!".