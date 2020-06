Massaro consegna maglie speciali del Milan al San Carlo (FOTO)

MILAN NEWS – Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il Milan aveva deciso di donare 600 maglie speciali destinate a medici, infermieri ed operatori socio-sanitari come forma di ringraziamento per la lotta di tutto il personale ospedaliero nel contrasto alla diffusione del CoVid_19.

E questa mattina, come si può evincere dalle foto pubblicate dal Milan sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, Daniele Massaro, ‘brand ambassador‘ del club rossonero ed ex attaccante del Diavolo, si è recato presso l’ospedale San Carlo di Milano per consegnare una parte delle maglie con la speciale patch ‘Andrà tutto bene‘.

