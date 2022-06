Massara lascia Casa Milan, il ds è diretto a Rimini: il motivo

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero ha lasciato Casa Milan dirigendosi verso Rimini dove parteciperà ad un evento molto importante. Lui e Paolo Maldini sono arrivati in sede intorno alle 11 di questa mattina, nonostante il contratto in scadenza proprio oggi. Sul tavolo hanno trovato una nuova proposta giunta direttamente dagli USA nella notte. Si respira ottimismo e c'è fiducia per la chiusura positiva della vicenda, dilungatasi fin troppo. Maldini e Massara, infatti, sono tra i principali artefici della rinascita del Milan, coincisa con la conquista dello scudetto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'Pianetamilan' già in mattinata, infatti, la firma è ad un passo.