Marco Simone: “Gazidis? Io sto con Maldini e Boban. Ecco perchè”

NEWS MILAN – In tanti in queste ultime ore stanno esprimendo la propria posizione in merito all’addio di Zvonimir Boban, che di fatto non è più un dirigente del Milan (manca ancora l’ufficialità). A rischio anche Paolo Maldini. Tra questi c’è Marco Simone, ex attaccante rossonero, che, attraverso il proprio profilo Instragram, ha scritto le seguenti parole.

“Io sto con Maldini e Boban, non a prescindere, ma perchè anche loro che devono accettare le regole della performance hanno il diritto di avere il tempo necessario per raggiungere il loro obiettivo comune nel rispetto e trasparenza dei loro ruoli. E mi aspetto che bandiere come Baresi e Massaro che sono all’interno del club prendano posizione. Paolo e Zvone sono ingiudicabili in questo momento e metterli fuori dal progetto sarebbe un grave errore”. Intanto anche un altro ex rossonero attacca duramente Gazidis, continua a leggere >>>