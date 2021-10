Marchetti: “Milan? Ecco cosa deve fare dopo la sconfitta contro il Porto”

Il giornalista Luca Marchetti, nel suo editoriale per tuttomercatoweb ha parlato del momento che sta attraversando il Milan

Il giornalista Luca Marchetti, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha scritto del momento che sta attraversando il Milan dopo la sconfitta contro il Porto: "Per il Milan tutto ora è più difficile. Con la più "debole" del girone, è arrivata la terza sconfitta in tre gare. Solo all'Atalanta, nella storia della Champions, è riuscita l'impresa di qualificarsi dopo aver perso le prime tre. Qui forse l'impresa sarebbe ancora più grande: perché le avversarie sono di primissimo livello. Il Milan non ha ripetuto la prestazione di Milano contro l'Atletico, né è stata efficace come contro il Liverpool. Si discute sulla spinta o meno in occasione del rigore, ma non è quello il punto. E' vero - e lo abbiamo sempre detto - che la Champions è la competizione dei dettagli, e chiaramente pesa tutto sul piatto della bilancia. Ma se oggi il Milan deve fare un'impresa per rimanere dentro la Champions non lo deve a quell'episodio lì. Anzi il Milan - che è stata la squadra obiettivamente più bersagliata dalla malasorte in questo periodo - deve continuare a non costruirsi alibi, anche quando ci starebbero tutto. Ma la forza del Milan è far finta che non esistessero: e continuare a girare lo stesso. Questo ha reso forte, soprattutto nella testa, il Milan. Ha fatto crescere i giocatori, le loro convinzioni e ha avuto un ritorno in classifica. Il processo di crescita passa necessariamente anche da queste partite qui".