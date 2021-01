Marani: “Leao, esplosività incredibile. Milan ha le basi per vincere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così di Rafael Leao e delle sue ultime prestazioni col Milan: “Leao è un giocatore di talento. Ha un’esplosività incredibile, basta vedere nei gol contro Sassuolo e Benevento. Milan? In prospettiva non so se vincerà già quest’anno, ma ha le basi per vincere un domani”.

