Mannini: “Complimenti a Pioli, ottiene il massimo senza urlare”

Ultime Notizie Milan: le parole di Mannini su Pioli

MILAN NEWS – Sono stati compagni di squadra alla Fiorentina e sono grandi amici: Stefano Pioli, ora allenatore del Milan, e Alessandro Mannini, ex portiere e ora allenatore degli estremi difensori. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, esaltando il lavoro del mister rossonero, che ha eguagliato addirittura Carlo Ancelotti, oggi all’Everton, per numero di partite da imbattuto (16, come nel 2008/09). Ecco le parole di Mannini: “Gli vanno fatti i complimenti, merita questi successi. Ha preso l’anno scorso la squadra in una situazione drammatica e ha poi fatto un finale di stagione travolgente. Sono contento per lui, se lo merita. Si fa voler bene dall’ambiente senza alzare la voce, ottiene il massimo con i suoi toni garbati, questo è il suo segreto. Ora senza Ibra la squadra può risentirne, ma vedo comunque un Milan da Champions”.

