Mancini sul trionfo all’Europeo: “Rimarrà per sempre nella nostra mente”

Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato della vittoria agli Europei a distanza di tre mesi. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Sono passati esattamente tre mesi da quando l'Italia di Roberto Mancini ha vinto gli Europei a Wembley contro l'Inghilterra. Un successo che ovviamente è storico, per diverse ragioni. Arrivato contro la squadra "di casa", dopo una non partecipazione al Mondiale e dopo 53 anni dall'ultima e unica volta. Di questo ha parlato proprio Mancini ai microfoni di Sky. Ecco tutte le sue dichiarazioni, con uno sguardo già al futuro prossimo: "Momenti indimenticabili e meravigliosi per tutto il popolo italiano, questa è la cosa più importante che abbiamo fatto. Rimarrà indelebile nella nostra mente, ma possiamo dare ancora molte gioie ai nostri tifosi". Milan, Belotti non rinnova: il 'gallo' è affascinato dai rossoneri.