Mancini: “Cambierò qualcosa, attenzione alla Bulgaria”

Domani alle 20:45 ci sarà Italia-Bulgaria, secondo match di qualificazione ai Mondiali 2022. Le parole di Mancini in conferenza.

Ieri Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro, ha parlato nella consueta conferenza della vigilia. Oggi, infatti, si giocherà la seconda gara di qualificazione ai Mondiali del 2022: Italia-Bulgaria. Il CT ha sottolineato come si debba fare attenzione, ma che qualche cambiamento sarà fatto. Ecco le sue parole: "Faremo sicuramente dei cambi, non so se saranno 4-5, ma sicuramente qualche cambio lo faremo. La Bulgaria ha sempre avuto ottimi giocatori e li ha anche adesso, non sarà facile, ma siamo qui per vincere la partita. Affrontiamo una squadra diversa dall'Irlanda, magari meno fisica, ma molto più tecnica. Gestire, come abbiamo fatto nella gara di Parma, non è nelle nostre corde e i giocatori l'hanno capito".