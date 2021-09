Manchester United, Solskjaer: “Dalot? Ha imparato molto al Milan”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester Utd, ha parlato di Diogo Dalot, ex terzino del Milan. Ecco cosa ha detto

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato di Diogo Dalot. Il terzino è tornato in Inghilterra dopo un prestito di una stagione al Milan. Ecco cosa ha detto il tecnico: "Diogo ha vissuto una grande estate. È stato convocato per l'Europeo, ha fatto bene con l'Under 21 del Portogallo. Ha imparato molto nella stagione di prestito al Milan. Ha qualità che cercheremo di conoscere meglio, perché ora ne ha di più. Il prestito dell'anno scorso era stato programmato per consentirgli di maturare esperienza e avere minuti. Penso che abbia fatto bene quando è entrato in campo martedì a Berna".