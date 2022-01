Manchester City: Wega sponsor da 7 anni, ma l’azienda è fittizia / News

Situazione da verificare in casa Manchester City. Sono emersi diversi dubbi in merito ad una sponsorizzazione di lunga data

Renato Panno

Il portale 'Calcio e Finanza' ha riportato l'inchiesta del sito 'Off The Pitch', che ha investigato su una partnership del Manchester City con un’azienda che all’apparenza non avrebbe personale sotto contratto e la cui sede operativa sarebbe inesistente. Si tratta di Wega, società con la quale i Citizens collaborano dal 2015.

Il presidente di Wega, Patrick Moynier, ha dichiarato in un comunicato stampa del 2019 come Wega fosse 'una società Fintech che offre una piattaforma finanziaria digitale innovativa'. I prodotti offerti da Wega sarebbero solamente due carte di credito prepagate commercializzate ai tifosi del Manchester City e del New York City ma, attualmente, nessuna delle due è disponibile.

Amministrata in maniera non convenzionale anche la questione del personale della società. Alcune ricerche su LinkedIn e altri siti web legati al mondo del lavoro non hanno prodotto alcun risultato. Un'azienda praticamente fantasma sulla quale il club, interrogato da 'Off The Pitch', ha preferito non rilasciare alcun chiarimento.

