Manchester City, niente esclusione dalle coppe: la decisione del Tas

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Il Manchester City si salva in calcio d’angolo. Dopo la decisione della Uefa di escludere il club inglese dalle coppe europee causa violazione del Fair Play Finanziario, il Tas ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso presentato nei mesi scorsi. Rimane per una multa salata da 10 milioni di euro per i ‘Citizens’, colpevoli di non aver collaborato nelle indagini con l’istituzione europea.

