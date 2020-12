Maldini: “Ritorno al Milan? Vi svelo la telefonata con Leonardo” | News

Ultime Notizie Milan News: Maldini, retroscena su Leonardo

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Maldini si è soffermato sul ruolo di dirigente e sul suo arrivo in società.

"Credo di essermi preparato 9 anni facendo tutt'altro. Ho cercato di riprendere in mano la mia e seguire le cose che avevo tralasciato le cose che avevo tralasciato: la famiglia, i figli gli ho seguiti nel percorso scolastico e in quello calcistico, anche mia moglie, anche gli amici perché poi ho fatto cose che nella mia vita non avrei mai fatto. Mi sono goduto questi anni come un ritorno alla normalità. Mi sono preparato staccandomi da quella che era la realtà del calcio, seguendo comunque il Milan e il calcio, con un occhio distaccato. Magari non ero prontissimo perché è stata una cosa improvvisa: ero a Miami e mi ha chiamato Leonardo: "Devi essere qua tra 10 giorni, dobbiamo partire insieme, ti voglio con me". È stato facile dire di sì. Nel recente passato c'è stata la possibilità di entrare nell'altro gruppo con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d'accordo su determinate cose. C'era anche la possibilità di entrare con Barbara. La mia scelta, oltre ad un interessamento del PSG sempre attraverso Leonardo, è sempre stata legata ai colori rossoneri".