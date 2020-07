Maldini-Rangnick 1-0. Il capitano vince la sua partita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli è stato il protagonista indiscusso della serata di ieri, con la vittoria sul Sassuolo e il rinnovo con il Milan fino al 2022, ma c’è un altro vincitore che non può passare inosservato: stiamo parlando ovviamente di Paolo Maldini.

Maldini, infatti, ha sempre pensato che Rangnick non fosse il profilo giusto per il Milan. Prima il “Sinceramente, da direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo sia il profilo giusto da associare al Milan” e soprattutto l’attacco nel mese di maggio: “Prima di imparare l’italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto, essendoci dei colleghi che, malgrado le tante difficoltà del momento, stanno cercando di finire la stagione in modo molto professionale, anteponendo il bene del Milan al proprio orgoglio”. Parole dure, che di fatto rendevano impossibile una possibile convivenza con Rangnick.

Ieri, però, c’è stato il colpo di scena. Pioli, infatti, rinnova con il Milan, e dunque viene premiata la linea Maldini che ha sempre spinto per la conferma dell’allenatore. Il direttore dell’area tecnica è felice non solo per questo, ma anche perchè tanti i giocatori acquistati quest’estate si stanno dimostrando all’altezza della situazione: il rendimento di Theo Hernandez, Bennacer, Rebic, Rafael Leao ecc. ha messo in luce l’ottimo lavoro di Maldini (e non solo), che, a questo punto si è preso sua rivincita sui critici e sia soprattutto su Rangnick. INTANTO SKY SPORT FORNISCE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>