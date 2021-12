Maldini, il progetto più importante: salvare la vita dei migranti

Come svelato da Tuttosport, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, da uno partecipa a un soggetto per aiutare i migranti

Paolo Maldini protagonista anche fuori dal calcio. Come viene riportato da Tuttosport, il direttore dell'area tecnica del Milan è impegnato in un progetto molto importante. L'ex difensore partecipa infatti al progetto della nave "ResQ - People Saving People" che si occupa di salvare i migranti che attraversano il Mediterraneo per scappare dall'Africa. Questa imbarcazione di circa 40 metri, ha già salvato 225 naufraghi.